В ГПУ розповіли, чому відкликали клопотання щодо соратника Януковича екс-міністра Клименка

Генеральна прокуратура України відкликала із суду клопотання про дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для усунення технічних недоліків у документах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка О.В. було відкликано із суду для усунення технічних недоліків та долучення процесуальних документів, що підтверджують перебування Клименка О.В. за межами України», – написала Сарган.

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За її словами, крім того, за результатами розгляду апеляційної скарги захисників Клименка на обраний запобіжний захід, апеляційним судом Києва за участю захисників Клименка останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у зв’язку з тим, що він перебуває в міжнародному розшуку. Вказане рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення суду буде долучено до клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка, яке буде подано до суду протягом кількох днів.

Сарган також зазначила, що також вказане рішення суду буде використано стороною обвинувачення при доведенні факту відсутності Клименка на території України.

Довідково. Клименко очолював Міністерство доходів і зборів України з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Він належав до наближеного кола осіб тодішнього президента Віктора Януковича. Після Революції гідності він втік з України.

19 вересня 2016 року Луценко заявив, що в кримінальному провадженні проти екс-керівництва Міністерства доходів і зборів часів президентства Януковича експерти встановили збитки в розмірі 40 млрд доларів.