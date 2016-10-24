Азаров, Клименко і Захарченко не знаходяться в розшуку Інтерполу - нардеп

Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"Азаров, Клименко, Захарченко зараз не знаходяться в розшуку Інтерполу", - написав Луценко.

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За словами нардепа, це сталося через те, що їхні адвокати надали спростування на ту інформацію, яку направила в Інтерпол Генпрокуратура.

"Інтерпол зняв їх карти і "думає". Думає вже давно. Судячи з усього, може так статися, що у ГПУ немає хоча б мінімальних доказів їх провини", – додав депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що український Інтерпол проведе внутрішню перевірку через звинувачення в можливому сприянні колишньому президенту Віктору Януковичу і його спільникам.

22 жовтня заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що деякі співробітники українського бюро Інтерполу могли сприяти Януковичу і його соратникам у уникнення кримінальної відповідальності.