Азаров, Клименко і Захарченко не знаходяться в розшуку Інтерполу - нардеп
Микола Азаров, Олександр Клименко та Віталій Захарченко зняті з розшуку Інтерполу.
Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.
"Азаров, Клименко, Захарченко зараз не знаходяться в розшуку Інтерполу", - написав Луценко.
Читайте такожІнтерпол вивчає скарги адвокатів Януковича за п'ятьма епізодами
За словами нардепа, це сталося через те, що їхні адвокати надали спростування на ту інформацію, яку направила в Інтерпол Генпрокуратура.
"Інтерпол зняв їх карти і "думає". Думає вже давно. Судячи з усього, може так статися, що у ГПУ немає хоча б мінімальних доказів їх провини", – додав депутат.
Раніше УНІАН повідомляв, що український Інтерпол проведе внутрішню перевірку через звинувачення в можливому сприянні колишньому президенту Віктору Януковичу і його спільникам.
22 жовтня заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що деякі співробітники українського бюро Інтерполу могли сприяти Януковичу і його соратникам у уникнення кримінальної відповідальності.