"Зібрав своє барахло": Турчинов пояснив причини втечі Януковича

Тоді ж владна піраміда розвалювалася з неймовірною швидкістю, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Тоді, на Майдані, емоція була настільки високою, що думка лідерів партій вже нікого не цікавила, як, втім, й думка міністрів закордонних справ європейських держав, які приїхали в Україну", - зазначив він.

Читайте такожЯнукович із Ростова шле листи лідерам Європи зі скаргами на Майдан

За словами Турчинова, люди вимагали відповідальності силовиків, відповідальності Януковича, який зрозумів, що за все доведеться відповідати.

"І він зрозумів, що варіантів немає – за все доведеться відповідати. Тим більше, героєм він ніколи не був. І коли з 21-го числа почалося прощання з загиблими Героями, це психологічно витримати було неможливо. Уявіть його, коли він бачить по телевізору ці обличчя й розуміє, що це все горе через нього, всі на нього... Він зібрав своє барахло і втік", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, увечері 21 лютого 2014 року Віктор Янукович залишив Київ, а в ніч на 22 лютого поспіхом утік з «Межигір'я».