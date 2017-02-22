Янукович виступив за проведення референдуму про статус Донбасу

Президент-утікач висловив думку про те, що "тільки послідовний політико-правовий примус української влади до виконання мінських угод може призвести до якісних змін у суспільно-політичному житті України", як повідомляють «РИА Новости».

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"У разі невиконання нинішньою українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу", - заявив колишній президент.

Також він пропонує включити в переговори в рамках нормандського формату представників так званих "Л/ДНР".

Як повідомляв УНІАН, Янукович висловив ідею створення комісії Ради Європи для контролю розслідування злочинів Майдану.