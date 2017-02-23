НАЗК отримало лист з проханням перевірити участь Насірова у інавгурації Трампа

Як повідомила голова НАЗК Наталя Корчак на своїй сторінці у Facebook, з посиланням на відкриту інформацію Президентського інавгураційного комітету США, у листі зазначається, що подорож до Вашингтона і участь у церемонії виголошення клятви, могли коштувати одній особі від 25 тис. до 1 млн. доларів.

Корчак зазначила, що чимало було розмов про неостанніх людей в державі, які персонально взяли участь в інавгурації нового американського президента. Зокрема, піднімались питання яким коштом були здійснені подорожі, про походження коштів на поїздку та про необхідність перевірки подорожей окремих осіб на відповідність до антикорупційного законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, Данилюк заявив, що ініціює звернення до антикорупційних органів для розслідування діяльності голови ДФС, зокрема й факту його перебування на інавгурації президента США Дональда Трампа в січні цього року у Вашингтоні.

Голова ДФС Роман Насіров заявляв, що був присутній 20 січня на інавгурації президента США Дональда Трампа на запрошення своїх колишніх колег.

«Так, я є прихильником (Трампа – УНІАН). Був у відпустці у США, цікаво було подивитися таку велику подію в світі на сьогодні. Хобі, намагаюся за цим стежити. Мене запросили колишні колеги по роботі», – сказав Насіров.

За його словами, квиток на захід обійшовся йому приблизно в 200-300 доларів.