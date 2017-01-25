"Так, я є прихильником Трампа": голова ДФС пояснив свою присутність на інавгурації президента США

Про це Насіров сказав журналістам.

«Так, я є прихильником (Трампа – УНІАН). Був у відпустці у США, цікаво було подивитися таку велику подію в світі на сьогодні. Хобі, намагаюся за цим стежити. Мене запросили колишні колеги по роботі», – сказав Насіров.

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За його словами, квиток на захід обійшовся йому приблизно в 200-300 доларів.

«Я не думаю, що там така велика вартість, мені здається, квиток на інавгурацію коштує 200 або 300 доларів», – сказав Насіров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що мінімальна вартість квитка на інавгурацію американського президента становила 20 тис. дол.