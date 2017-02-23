119 справ готові до передачі в суд у разі вдосконалення законодавства про заочне правосуддя – Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Луценко наголосив на недосконалості нинішнього законодавства про заочне засудження. "Діюча редакція цього закону дає лазівки для сторони захисту високопоставлених і дуже багатих за рахунок пограбування країни клієнтів, щоб зупиняти ці справи в суді або принаймні затягувати їх", - сказав він.

Генпрокурор підкреслив, що законопроект №5610 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) "закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей (перешкодити - УНІАН) понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді".

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Луценко підкреслив, що "119 кримінальних проваджень готові до передачі в суди в разі удосконалення діючого закону".

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про справи Януковича, Захарченка, інших спільників екс-президента, а також тих, хто підозрюється у розстрілі учасників Майдану. "Це Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка, Кусюк та багато інших… кримінальні провадження по яких готові для вручення підозри і передачі в суд ще цього року", - сказав генпрокурор.

Крім того, зауважив він, йдеться і про радника президента РФ Сергія Глазьєва, уповноваженого представника президента РФ у "так званому Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова та інших.

Він додав, що також йдеться про кілька сотень "кримських зрадників" - прокурорів, офіцерів, суддів, поліцейських та інших держслужбовців, які зрадили присязі.

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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко закликав ВР ухвалити сьогодні в цілому законопроект щодо заочного правосуддя.

За його словами, ухвалення відповідних змін до КПК дозволить 10 березня розпочати суд над екс-президентом Віктором Януковичем за обвинуваченням у державній зраді.

Наразі Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження).