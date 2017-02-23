ВР прийняла в першому читанні зміни до КПК, які дозволять розпочати суд над Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№5610) проголосували 233 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом у Кримінальному процесуальному кодексі України встановлюється, що у разі наявності інформації про перебування особи за межами України повістка такій особі надсилається за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язково публікується в офіційних друкованих виданнях: "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування.

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В такому випадку особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з моменту її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Крім того, вноситься зміна до термінів дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу. Так, вона втрачає законну силу з моменту добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора. Раніше в цьому пункті йшлося про закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення 6 місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Також встановлюється, що сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати 18 місяців - в особливо складному кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією.

Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко закликав ВР ухвалити сьогодні в цілому законопроект щодо заочного правосуддя.

За його словами, ухвалення відповідних змін до КПК дозволить 10 березня розпочати суд над екс-президентом Віктором Януковичем за обвинуваченням у державній зраді.