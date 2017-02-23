В Україні запустили реєстр посадовців із сумнівними даними в деклараціях

Як повідомили у прес-службі Громадського люстраційного комітету, реєстр буде оновлюватись щотижнево і доступний за постійним посиланням.

«Для кожного посадовця в реєстрі формується профіль, який містить інформацію про орган влади, посаду (на момент внесення до реєстру), посилання на декларацію, стислий виклад питань до декларації, які стали підставою для внесення, а також додаткові матеріали», - йдеться у повідомленні.

Щодо кожного посадовця, який потрапляє до цього реєстру, Організація надсилатиме заяви про правопорушення або звернення з проханням провести перевірку до Національного антикорупційного бюро України/Національного агентства з питань запобігання корупції, а самому декларанту — листа з проханням пояснити походження майна або статків.

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Їхні відповіді, як і реакція відповідних органів буде, так само оприлюднена в реєстрі.

«Ми створюємо цей реєстр для того, щоб суспільство домоглося покарання і вигнання з влади всіх, хто не може пояснити походження власних статків», — пояснила голова Ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік.

У прес-службі зауважили, що реєстр осіб із сумнівними даними в деклараціях є частиною Люстраційного реєстру, створеного два роки тому.