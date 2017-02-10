НАЗК затвердило порядок перевірки електронних декларацій

Рішення було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, як повідомляє "Українська правда".

"Так, ми тільки що схвалили узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", – повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка.

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За його словами, порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявив про спроби завалити систему електронного декларування.