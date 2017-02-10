НАЗК затвердило порядок перевірки електронних декларацій
17:15, 10 лютого 2017Політика
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Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
Порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст / zn.ua
Рішення було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, як повідомляє "Українська правда".
"Так, ми тільки що схвалили узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", – повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка.
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За його словами, порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявив про спроби завалити систему електронного декларування.
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