Український юрист Пола Манафорта, політтехнолога, що привів до влади Віктора Януковича і керував виборчою кампанією Дональда Трампа, Костянтин Килимник розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" про свій план припинення війни на Донбасі.

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За словами Килимника, під час виборчої кампанії в США вони з Манафортом спілкувалися "кожні кілька місяців". "Я інформував його про Україну", - сказав він.

Килимник також повідомив, що він підготував свій план зі встановлення миру в Україні. Так званий план-Маріуполь передбачає повернення Януковича в Україну як регіонального лідера Донецької і Луганської областей. За його словами, Манафорт до цього плану не залучений.

"Якщо буде серйозний проект, який буде проукраїнським і принесе мир цій країні, то він (Манафорт – ред.) повернеться", - додав Килимник.

У Костянтина Килимника є два громадянства: російське та українське. Він навчався в Російському військовому лінгвістичному інституті, що спричинило припущення про зв'язки Килимника з військовою розвідкою РФ. В інтерв'ю 22 лютого Килимник заперечував будь-які зв'язки з російськими спецслужбами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання The New York Times опублікувало журналістське розслідування, згідно з яким керівник виборчого штабу кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні. 15 серпня Ситник підтвердив наявність прізвища Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" ПР.

Разом з тим він підкреслив, що наявність прізвища Манафорта не означає, що він дійсно отримував ці гроші, оскільки там стоять підписи інших осіб. Крім того, глава НАБУ нагадав, що самі по собі документи з "чорної бухгалтерії" не можуть бути беззаперечними доказами, але вони можуть бути доказами у сукупності з іншими доказами. Пізніше Трамп звільнив Манафорта.