Політтехнолог, який співпрацював з Трампом і Януковичем, заявив про фальсифікацію "чорної бухгалтерії" регіоналів

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, пише Громадське.

За його словами, про це сказали в українському уряді.

"Уряд України заявив, що "амбарна книга" була сфальшованим документом ...", - сказав він.

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Манафорт зазначив, що ніякого розслідування проти нього за цим фактом не ведеться. Разом з тим він визнав, що покинув штаб Трампа під час виборчих перегонів саме через цей скандал.

"Я вважаю, це було несправедливо, звинувачення були помилковими, але в дійсності я став перешкодою, а моя головна мета полягала в тому, щоб Трамп був обраний президентом", - сказав Манафорт.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The New York Times опублікувало журналістське розслідування, згідно з яким керівник виборчого штабу кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні. 15 серпня Ситник підтвердив наявність прізвища Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" ПР.

Разом з тим він підкреслив, що наявність прізвища Манафорта не означає, що він дійсно отримував ці гроші, оскільки там стоять підписи інших осіб. Крім того, глава НАБУ нагадав, що самі по собі документи з "чорної бухгалтерії" не можуть бути беззаперечними доказами, але вони можуть бути доказами у сукупності з іншими доказами.