СБУ підтвердила факт викрадення нардепа Гончаренка: підключилась до розшуку

14:21, 23 лютого 2017
Політика
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Служба безпеки України підключилася до розшуку народного депутата Олексія Гончаренка в Одесі.

СБУ підключилась до пошуків нардепа Гончаренка /ssu.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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У свою чергу радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив: «Зараз проводяться спеціальні заходи для того, щоб Олексій Гончаренко повернувся до своїх близьких та до роботи. Тому ми зараз не коментуємо інформацію, пов’язану з його викраденням. Ми лише можемо підтвердити цю інформацію».

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про викрадення депутата Гончаренка.

За словами Сарган, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть пізніше.

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Теги: #нардеп#СБУ#викрадення#Гончаренко