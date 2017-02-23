СБУ підтвердила факт викрадення нардепа Гончаренка: підключилась до розшуку

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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У свою чергу радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив: «Зараз проводяться спеціальні заходи для того, щоб Олексій Гончаренко повернувся до своїх близьких та до роботи. Тому ми зараз не коментуємо інформацію, пов’язану з його викраденням. Ми лише можемо підтвердити цю інформацію».

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про викрадення депутата Гончаренка.

За словами Сарган, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть пізніше.