СБУ підтвердила факт викрадення нардепа Гончаренка: підключилась до розшуку
Служба безпеки України підключилася до розшуку народного депутата Олексія Гончаренка в Одесі.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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У свою чергу радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив: «Зараз проводяться спеціальні заходи для того, щоб Олексій Гончаренко повернувся до своїх близьких та до роботи. Тому ми зараз не коментуємо інформацію, пов’язану з його викраденням. Ми лише можемо підтвердити цю інформацію».
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про викрадення депутата Гончаренка.
За словами Сарган, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть пізніше.