Викрадено народного депутата Гончаренка - прес-секретар генпрокурора

Цю інформацію УНІАН підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Я можу поки що тільки підтвердити", - сказала вона.

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За словами Сарган, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть повідомлені пізніше.

Нагадаємо, нещодавно Гончаренко потрапив у скандал, написавши слово «NEIN» (ні) на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві. Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

За фактом пошкодження уламку муру біля Посольства Німеччини столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Посольство Німеччини в Україні назвало вчинок Гончаренка порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.