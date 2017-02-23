"Викрадений" Гончаренко заявив, що "його не залякати"

Як заявив політик в ефірі телеканалу "112 Україна", наразі він перебуває у безпечному місці. «Зі мною все гаразд. Я в безпеці. Все нормально», - наголосив він.

На питання, чи планує він завтра повернутись з Одеси, щоб взяти учать у засіданні Верховної Ради, Гончаренко відповів: «Якщо слідчий дозволить, то так, а якщо ні - буду змушений ще один день пропустити».

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Він також підкреслив, що не планує посилювати свою охорону. «Мене не залякати», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що в Одесі викрали народного депутата від «БПП» Гончаренка. Пізніше в прокуратурі Одеській області заявили про затримання злочинного угруповання, яке планувало викрадення та каліцтво Гончаренка.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, організатором підготовки викрадення був депутат Лиманської райради Одещини Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою та роздробити молотком суглоби на колінах. При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що каліцтва Гончаренку хотів зробити саме депутат райради Кушнарьов. Прокурор наголосив, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру.

За даними прокуратури, ще одним учасником злочинного угруповання є колишній український військовий, який нещодавно отримав громадянство Російської Федерації.