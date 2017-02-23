Рада прийняла за основу законопроект про внесення правок в "закон Савченко"

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 331 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на засіданні парламенту зауважила, що даним законопроектом передбачено застосування формули, «за якої ті особи, які скоїли особливо тяжкі злочини — вбивства, згвалтування — їх строк покарання буде зараховуватися один день в СІЗО за один день позбавлення волі, а для осіб, які скоїли легкі злочини, залишається формула, яку ви прийняли в цій залі (йдеться про зарахування один день СІЗО за два дні позбавлення волі — УНІАН).

Вона нагадала, що закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення до строку покарання» (відомий як «закон Савченко») було ухвалено в листопаді 2015 року.

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За словами Севостьянової, закон було спрямоване на вирішення проблеми складних умов відбування покарань в українських СІЗО та тюрмах. А у зв'язку з тим, що суди довго розглядають справи, то люди можуть по 5 років очікувати рішення суду. Вона зауважила, що законом передбачено, що один день в СІЗО зараховується як два дні відбування покарання. “Але на практиці ситуація вийшла на інший рівень”, - наголосила перший заступник міністра.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що на даний час, за даними Національної поліції, внаслідок застосування положень закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення до строку покарання» були звільнені від подальшого відбування покарання близько 8,5 тис. осіб.

«Із зазначеної кількості звільнених вже 906 осіб, або 11%, викрито в учиненні злочинів, з них: 27 – за умисне вбивство, 21 – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 12 – згвалтування, 670 – крадіжки, 172 – грабежі, 68 – розбої, 43 – шахрайства, 23 – хуліганство», - йдеться у пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення до строку покарання», автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.