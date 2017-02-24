Депутат-"орендодавець Криму" розкрив деталі зустрічі з екс-радником Трампа

Про це Артеменко повідомив після допиту у ГПУ у пятницю, передає "Українська правда".

"Я давав всі покази як свідок, роз'яснив, де відбулася ця зустріч – це було в готелі на Манхетені в Нью Йорку – які ініціативи ми обговорювали", - сказав він.

Він підтвердив, що зустріч відбувалася саме з тими людьми, про кого йшлося у статті. Він наполягає, що не передавав їм жодних документів. "Чи робили вони якісь нотатки, мені невідомо", - додав він.

Артеменко наполягає, що його ініціативи мирні. Він називає їх "альтернативою Мінську і новою площадкою для перемовин з країнами-підписантами Будапештського меморандуму, наприклад, у Женеві".

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Детальнішу інформацію про свій план він пообіцяв надати на прес-конференції.

Крім того, він зазначив, що йому стало відомо про можливу заборону на виїзд закордон. Однак він зазначив, що поки не отримував відповіді на його запит щодо цього питання.

Артеменко також підтвердив, що має намір "поїхати за кордон на презентацію плану" разом з друзями і його помічниками.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з посади радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція депутата від Радикальної партії Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.