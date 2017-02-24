В Одесі висунуто підозру трьом особам в організації викрадення Гончаренка

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, сьогодні, 24 лютого, офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим у четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва.

Як зазначила Верба, затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, тощо) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

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У п'ятницю також відбувся брифінг голови громадської організації «Люстраційна комісія в Одеській області» Костянтина Цховребашвілі, який продемонстрував відео, назване громадським діячем ексклюзивним. На відео зображено голову фракції «Опозиційного блоку» Лиманської районної ради Олександра Кушнарьова і ще двох чоловіків під час обговорення деталей злочину та ін.

Обговорення відбувається в якомусь офісі під час застілля, під час якого його учасники піднімають тости за «велику Росію».

Кушнарьов також вимовляє наступне: «Від цього ще ніхто не помирав. Він буде сліпий та кульгавий, все, і стаття менша (Кримінального кодексу України – УНІАН), на всяк випадок». Його спільники підтримують розмову.

Співрозмовники називають прізвища відомих у регіоні людей, у тому числі депутатів Одеської обласної ради від «Опозиційного блоку», розмірковують про можливість зміни політичного керівництва регіону. При цьому розглядається кандидатура, яка називається аналогічною Володимиру Константинову, який став у березні 2014 року головою держради анексованого Криму.

Як зазначив Цховребашвілі, щодо Гончаренка у Кушнарьова були особисті мотиви.

«Раніше в ЗМІ були повідомлення про те, що Олексій Гончаренко 2 травня 2014 року нібито шукав російський паспорт в одязі чоловіка, який загинув в одеському Будинку профспілок. Того ж дня у Будинку профспілок загинув під час пожежі син Кушнарьова», - сказав Цховребашвілі.

За його словами, замах готувався кілька тижнів. Крім того, як зазначив Цховребашвілі, підозрювані обговорювали проведення терактів у регіоні та ін.

За словами голови Люстраційної комісії, підозрювані були пов'язані із представниками «афганських організацій».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого з'явилася інформація, що в Одесі викрали народного депутата від «БПП» Олексія Гончаренка.

Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинної групи, яка планувала викрадення та завдання каліцтв Гончаренку.

За словами прокурора Одеської області, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов, який є батьком одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність у регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренкові тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою і роздрібнити молотком суглоби на колінах. При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що каліцтва Гончаренкові хотів завдати саме депутат райради Кушнарьов.

За даними прокуратури, ще одним учасником злочинного угрупування є колишній український військовий, який нещодавно отримав громадянство РФ.