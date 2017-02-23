Гончаренко: Про спецоперацію мені заборонили розповідати навіть дружині

"Знав я, співробітник Одеського управління СБУ і прокурор Одеської області, з якими я спілкувався. Хто знав ще з силових структур – я не знаю. Мені було заборонено це обговорювати з ким завгодно, навіть з дружиною. Тому ні з одним депутатом, колегою, політиком, я не обговорював", - сказав Гончаренко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з'явилася інформація, що в Одесі викрали Гончаренка. Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинної групи, яка планувала викрадення та завдання ушкоджень Гончаренку.

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За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, організатором підготовки викрадення був депутат Лиманської райради Одеської області Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. Зловмисники збиралися завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - облити обличчя кислотою і роздробити молотком суглоби на колінах. При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що ушкодження Гончаренку хотів завдати саме депутат райради Кушнарьов. Прокурор повідомив, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру.

За даними прокуратури, ще одним учасником злочинного угруповання є колишній український військовий, який нещодавно одержав громадянство Російської Федерації.

Сам Гончаренко заявив, що він став учасником спецоперації силовиків з інсценування його викрадення.