Депутат Артеменко заявив про "слідчі дії" в офісі свого адвоката

Адвокат Сіваков, який представляє інтереси Андрія Артеменка у справі, "відкритій за фактом державної зради, стаття 111 частина 1", не зможе брати участі у прес-конференції. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам Артеменко.

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Депутат пояснив, що це пов'язано з тим, що "кілька годин тому до його офісу зайшов слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу ГПУ разом з озброєною групою "Альфа", разом з невстановленими особами".

"І вони займаються слідчими діями у невідомій нам справі", - заявив Артеменко.

Депутат також додав, що не впевнений, що адвокат зможе бути присутнім під час його допиту в прокуратурі Криму, який запланований на сьогодні на 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім «план нормалізації відносин» між Україною і Росією для скасування санкцій.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ із східної України; українські виборці, у відповідності з ідеєю Артеменко, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменко зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменко за підозрою у скоєнні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.