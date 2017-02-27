Автор "плану" здачі Криму в оренду зізнався, що проводив переговори із представниками США
Нардеп пояснив, що намагається віддалити Україну від "безглуздої атитрампівської політики".
Народний депутат Андрій Артеменко зізнався, що проводив переговори із представниками США. Про це він заявив під час прес-конференції 27 лютого, передає "112 Україна".
Артеменко заявив, що намагається відгородити Україну від «антитрампівської політики».
Читайте такожНардеп Артеменко прибув на допит до прокуратури АР Крим
"Так, я мав такі перемовини зі своїми колегами та партнерами в США. Україну мають почути, доки там формується позиція нової адміністрації, а далі можливо, буде пізно. Я намагаюсь дистанціювати Україну від безглуздої атитрампівської політики нинішнього керівництва держави. Вона не може надалі псувати нашу взаємодію з США. Якщо в декого це викликало ревнощі, то варто звертатися до радників, які давали такі чудові поради", - сказав Артеменко.
Нагадаємо, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.
Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно.
Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.
"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".