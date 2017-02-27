Автор "плану" здачі Криму в оренду зізнався, що проводив переговори із представниками США

Народний депутат Андрій Артеменко зізнався, що проводив переговори із представниками США. Про це він заявив під час прес-конференції 27 лютого, передає "112 Україна".

Артеменко заявив, що намагається відгородити Україну від «антитрампівської політики».

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"Так, я мав такі перемовини зі своїми колегами та партнерами в США. Україну мають почути, доки там формується позиція нової адміністрації, а далі можливо, буде пізно. Я намагаюсь дистанціювати Україну від безглуздої атитрампівської політики нинішнього керівництва держави. Вона не може надалі псувати нашу взаємодію з США. Якщо в декого це викликало ревнощі, то варто звертатися до радників, які давали такі чудові поради", - сказав Артеменко.

Нагадаємо, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно.

Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".