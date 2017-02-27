Посли ЄС 2 березня продовжать санкції проти "Януковича і ко"

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні в Раді ЄС.

В разі ухвалення рішення воно буде затверджено Радою Євросоюзу у будь-який час після цього, пояснили в Раді ЄС.

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Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені рік тому.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, ес-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та екс-депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко, екс-депутат Юрій Іванющенко.