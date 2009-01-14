Турчинов доручив перевірити слова Фірташа про 75% в українських облгазах

Антимонопольний комітет України направив запити представнику Дмитра ФІРТАША, співзасновника швейцарського газового трейдера RosUkrEnergo, і всім 52 регіональним газорозподільним підприємствам країни (облгази) з метою перевірки структури їх активів у рамках перевірки інформації про контроль компанією RosUkrEnergo 75% продажу газу в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АМКУ, згадані дії виконані у відповідь на запит першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА щодо виконання Комітетом доручення про перевірку цієї інформації.

"11 січня 2009 року Антимонопольний комітет в ході власного моніторингу звернув увагу на публікацію в газеті "Ведомости" і почав перевірку заявленої у виданні інформації про придбання RosUkrEnergo контрольних пакетів українських підприємств з постачання газу і отримання, таким чином, контролю над 75% продажу газу в Україні", – йдеться у повідомленні прес-служби АМКУ. (УНІАН цитував зазначене інтерв`ю 11 січня).

У прес-службі також зазначили, що керівництво АМКУ ухвалило рішення направити ряд офіційних запитів, щоб перевірити інформацію, хоча в публікації відсутні дані про українські газорозподільні підприємства, час і обставини їх можливого придбання компанією RosUkrEnergo.

"Антимонопольний комітет встановив 10-денний термін надання сторонами інформації і розраховує на їх оперативну і повну відповідь", - підкреслили у прес-службі.

При цьому в Комітеті повідомили, що з 2006 року до АМКУ не надходили заяви будь-яких суб`єктів господарювання з метою одержати дозвіл на придбання більше 25% акцій українських облгазів.

"Якщо хто-небудь здійснює концентрацію (активів) без дозволу АМКУ у тих випадках, коли отримання такого дозволу передбачене законодавством, то це порушення, за яке застосовуються конкурентно-фінансові санкції. І не факт, що дозвіл буде наданий взагалі, якщо матиме місце загроза посилення монополізації ринків", - повідомили у прес-службі.

"Але на сьогодні немає доказів того, що українські облгази могли поміняти структуру активів без звернення до нас", - додали у Комітеті.

В АМКУ також повідомили, що звернулися з офіційним запитом і до Національної комісії регулювання електроенергетики, яка згідно з законодавством контролює виконання ліцензіатом (облгази) і їх спорідненими підприємствами ліцензійних умов поставки і розподілу природного газу, і має володіти всією інформацією про таких суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Антимонопольному комітету, Фонду державного майна і Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку перевірити і вжити необхідних заходів стосовно викладених у заяві Дмитра ФІРТАША фактів перебування у власності компанії «РосУкрЕнерго» контрольних пакетів облгазів України, які покривають 75% ринку газу в країні.

Зазначені органи державної влади за результатами перевірки повинні відзвітувати Кабінету Міністрів України до 1 лютого, зазначили в прес-службі уряду.

Як повідомлялося, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ в інтерв`ю російський газеті “Ведомости” заявив про придбання “РосУкрЕнерго” контрольних пакетів українських підприємств з постачання газу (облгазів та міськгазів) і отримання відповідного контролю над 75% обсягу газу, що продається в Україні.

“RUE вже контролює 75% продаж газу в Україні”, - заявив Д.ФІРТАШ виданню. Водночас він не навів точний перелік придбаних РУЕ українських підприємств з постачання газу.

Довідка. RosUkrEnergo створена у 2004 році, 50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10% акцій).