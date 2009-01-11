Фірташ про маржу, Нафтогаз, RUE і свою відмову дотувати Україну

Всю маржу від продажу російського газу в Україні одержував "Нафтогаз", заявив співвласник компанії Rosukrenergo (RUE) Дмитро Фірташ, який контролює її 45%.

Фірташ заявив, що його компанія щороку дотувала Україну приблизно на 1 мільярд доларів і ніколи не заробляла на Україні.

Як заявив президент РФ Дмитро Медведєв, "Нафтогаз" 2008 року одержував на російсько-українському кордоні газ по 179,5 долара за тисячу кубометрів, а на українському ринку він перепродувався по 320 доларів.

"Весь газ за ціною 320 доларів продавав "Нафтогаз", - заявив Фірташ в інтерв`ю газеті "Ведомости". Проте він не знає відповіді на запитання, куди йшли ці гроші.

"Сьогодні "Нафтогаз" повністю під контролем уряду, очолюваного Юлією Тимошенко. Це питання потрібно ставити їй", - вважає Фірташ.

Він розповів, що 2007 року RUE продавала газ "Укргазенерго" (спільна компанія RUE і "Нафтогазу"), а та вже постачала його промисловим споживачам і близько 12 мільярдів кубометрів - "Нафтогазу".

"Тому, коли "Нафтогазові" не вистачало коштів, ми знали, який у нього розрив по грошах. Коли працювала схема спільного підприємства RUE і "Нафтогазу", у нас не було ні копійки боргу перед "Газпромом". Був жорсткий контроль за рухом коштів. Але минулого року "Укргазенерго" за наполяганням уряду України було виключено з схеми постачань газу", - зазначив бізнесмен.

За його словами, він був проти того, що RUE в 2008 році на кордоні продавала "Нафтогазові" газ по 179,5 долара за тисячу кубометрів.

"Тому що це ламало схему розрахунків, і RUE з "Газпромом" втратили контроль над виручкою від продажу газу в Україні. У 2008 році всі українські споживачі за газ розраховувалися з "Нафтогазом", - зазначив Фірташ.

На його думку, "особливо цікаво", звідки з`явився борг в 2,1 мільярда доларів.

"Насторожує той факт, що "Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" не грошима, одержаними від продажу газу, а кредитами, виданими Нацбанком України. Тобто він не тільки зібрав гроші з українських споживачів і кудись їх подів, а ще й заліз у кредити!" - заявив співвласник RUE.

Фірташ вважає ключовим питанням газових відносин організацію платежів і своєчасну виплату "Газпромові".

"Головна проблема 2009 року в тому, що незалежно від ціни, яка буде зазначена в контракті, "Нафтогаз" не в змозі організувати збір цих грошей і розрахуватися за одержаний газ. І "Газпром" знову опиниться в ситуації, коли "Нафтогаз" не зможе розрахуватися за газ, хоча в Україні цей газ і буде сплачений споживачами", - упевнений Фірташ.

Бізнесмен заявив також, RUE припиняє дотувати Україну.

"Ми весь час дотували Україну приблизно на 1 мільярд доларів в рік, і цю невдячну справу треба закінчувати. RUE ніколи не заробляла на Україні, дотуючи її тільки за рахунок експорту. Хай тепер хто-небудь інший дотує!" - заявив він.

Фірташ також вважає, що RUE не стане однією з жертв газової війни.

"RUE - це не посередник, оскільки 50% цій компанії належить "Газпрому". У RUE в підземних сховищах на Україні є 11 мільярдів кубометрів газу на 4 мільярди доларів. Що може компанії перешкодити одержати ці гроші? У нас цього року експортні контракти на 7 мільярдів кубометрів газу до Польщі, Угорщини й Румунії. Ми їх забезпечимо", - заявив він.

Він повідомив також, що RUE придбала контрольні пакети облгазів в Україні і контролює 75% об`єму газу, що продається в Україні (майже 50 мільярдів кубометрів газу на рік).

"Газ реально продає не "Нафтогаз України”, а облгази. RUE добре перебудувалася на відміну від "Ітери" і Eural Trans Gas. Що б ми не казали, Україна - це величезний ринок. Я вважаю, що RUE зробила хорошу роботу для організації постачань газу на Україну і збору грошей для розрахунків з "Газпромом", - цитує РІА “Новости”.