У Кремлі не розуміють, якими будуть відносини зі США: чекають "реальних дій" Трампа

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Безумовно, є збіг інтересів, безумовно, є, де наші точки зору діаметрально протилежні. Це абсолютно нормальна практика», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи готова Росія «стати другом США».

«Ми чули різні заяви президента Трампа. В даному разі ми сповнені терпіння. Чекаємо, коли за заявами будуть якісь дії, які, власне, дадуть зрозуміти, на що нам слід і можна орієнтуватися в плані перспектив двосторонніх російсько-американських відносин», - зазначив він.

Щодо тих питань, де інтереси Росії й США збігаються, Пєсков пояснив, що «це окрема, досить велика тема для обговорення».

«Але як мінімум, про що Путін і Трамп говорили в останній телефонній розмові, коли Путін дзвонив Трампу, щоб привітати його з інавгурацією, це, в першу чергу, взаємодія у сфері боротьби з тероризмом», - підкреслив Пєсков.

За його словами, «навряд чи хтось заперечуватиме, сумніватиметься в тому, що всі держави повинні співпрацювати в інтересах підвищення ефективності боротьби з тероризмом».

«У будь-якому разі, без взаємодії двох найбільших країн, таких як США і Росія, це взагалі неможливо, я маю на увазі - ефективна боротьба з тероризмом», - упевнений Пєсков.