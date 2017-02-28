Пентагон подав до Білого дому проект плану перемоги над "Ісламською державою"
01:59, 28 лютого 2017Світ
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Міністерство оборони США повідомило, що передало до Білого дому попередній план, як завдати поразки екстремістському угрупованню "Ісламська держава".
Ілюстрація / REUTERS
Як сказав речник Пентагону капітан Джефф Дейвіс, цей план передбачає широке коло питань щодо боротьби з цим угрупованням у всьому світі, а не лише в Сирії й Іраці, передає Радіо Свобода.
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США переглядають свою стратегію боротьби з цим угрупованням у ширшому плані в час, коли, за оцінками, головні твердині "Ісламської держави" в міста Ар-Ракка в Сирії і Мосулі в Іраці будуть ліквідовані протягом приблизно шести місяців.
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