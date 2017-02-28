Пентагон подав до Білого дому проект плану перемоги над "Ісламською державою"

01:59, 28 лютого 2017
Світ
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Міністерство оборони США повідомило, що передало до Білого дому попередній план, як завдати поразки екстремістському угрупованню "Ісламська держава".

REUTERS

Як сказав речник Пентагону капітан Джефф Дейвіс, цей план передбачає широке коло питань щодо боротьби з цим угрупованням у всьому світі, а не лише в Сирії й Іраці, передає Радіо Свобода.

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США переглядають свою стратегію боротьби з цим угрупованням у ширшому плані в час, коли, за оцінками, головні твердині "Ісламської держави" в міста Ар-Ракка в Сирії і Мосулі в Іраці будуть ліквідовані протягом приблизно шести місяців.

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Теги: #ІДІЛ