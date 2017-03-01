Британія може допомогти Україні з проведенням "Євробачення-2017" - Джонсон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Республіки Польща Вітольдом Ващиковським.

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"Мене дивовижно зустріли, і я побачив багато чудових місць сьогодні. Я провів відмінну мандрівку центром Києва, зустрівся з мером... Зустрівся з ветеранами конфлікту на Донбасі. І, звичайно, я мав можливість поговорити з Віталієм Кличком про те, що ми можемо зробити, щоб допомогти майбутньому пісенному конкурсу "Євробачення", який проводитиметься у Києві", - заявив Джонсон.

При цьому він додав, що Сполучене Королівство "має відому історію відсутності перемог на пісенному конкурсі "Євробачення".

Міністр побажав гарних результатів усім учасником цьогорічного конкурсу.

"Хто знає, що станеться після Brexit, але я бажаю усім іншим... Я бажаю Києву усіх можливих успіхів з проведенням, і ми готові допомогти", - сказав Джонсон.

Довідка УНІАН. 62-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" навесні 2017 року прийматиме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Це рекордна кількість учасників, яка за всю історію "Євробачення" повторювалася лише двічі, – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною пісенного конкурсу наступного року обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали "Євробачення-2017" у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.