Голова МЗС Британії не вірить в "полюбовну угоду" Трампа і Путіна всупереч інтересам України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Республіки Польща Вітольдом Ващиковським.

Як зазначив Джонсон, в останні декілька місяців спостерігалася тривога, що може бути укладена "певна полюбовна трансатлантична угода з Путіним, яка може суперечити інтересам України".

"Я повинен сказати, що я не думаю, що це повинно статися, і також, мої друзі, я не думаю, що це станеться. Я вважаю, що шанси на такий розвиток подій послаблюються увесь час, коли реальність показує, що відстоює Росія, що вона робить зараз не тільки в Україні, але й всюди", - наголосив Джонсон.

Читайте такожБританія може допомогти Україні з проведенням "Євробачення-2017" - Джонсон

Він висловив сподівання, що у Сполучених Штатах дотримуватимуться підходу, який відповідатиме "дуже сильно інтересу суверенної і вільної України".

При цьому, як зауважив Джонсон, перевагою України є те, що економічно вона рухається у правильному напрямку.

"І це буде тим, що у кінцевому підсумку стане переможним козирем для України. Економічна, політична, соціальна реформа, прагнення боротьби з корупцією демонструють, що це країна з великим майбутнім", - наголосив британський дипломат.