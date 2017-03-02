Посли ЄС затвердили угоду щодо надання "безвізу" для України

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС за результатами засідання.

«Комітет підтвердив домовленості щодо візової лібералізації для України, досягнутий у рамках тріалогу», - зазначили в Раді ЄС.

Зараз очікується, що відповідний лист про ухвалене рішення буде направлений у профільний комітет Європейського парламенту з питань свобод, юстиції та внутрішніх справ, після чого буде визначена дата, коли саме відбудеться голосування.

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Доповідач із цього питання, депутат Марія Габріель після завершення міжінституційних переговорів, які пройшли 28 лютого в Брюсселі, повідомила УНІАН, що має намір поставити це питання на голосування вже на другому тижні березня. Після цього документ буде проголосований у рамках пленарного засідання.

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Під час обговорення, як на рівні комітету, так і на рівні пленарного засідання, депутати мають можливість внести в текст поправки, саме тому після того, як відбудеться голосування в ЄП, документ ще раз повернеться до Комітету постійних представників для погодження. Після того, як Комітет постійних представників погодиться з тим, що ухвалив парламент, має бути рішення Ради ЄС із подальшим підписанням документу та його оприлюдненням в Офіційному журналі ЄС. Документ набуде чинності через 20 днів з дати оприлюднення.