Переговори у ЄС щодо "безвізу" для України завершилися успішно

Про це у вівторок у Брюсселі після завершення переговорів власному кореспонденту УНІАН повідомили в місії України при Європейському Союзі.

«Рада ЄС, Європейський парламент та Європейська комісія досягли рішення щодо надання Україні безвізового режиму. У четвер це рішення буде підтверджено на Комітеті постійних представників країн-членів ЄС (COREPER)», - повідомили в місії.

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Як додав в своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, вже 2 березня посли ЄС схвалять візову лібералізацію для України, а другий тур затвердження відбудеться, ймовірно, вже в травні.

Visa trialogue for #Ukraine has ended successfully. Eu ambassadors will approve on 2 march (second round of approval likely in may) — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 28, 2017

Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод. Після цього законодавча ініціатива має бути проголосована на пленарному засіданні ЄП і затверджена на засіданні Ради ЄС. Свої підписи під документом повинні поставити президент Європарламенту та представники Ради. Документ має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів після цього.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може вступити в силу тільки разом з новим механізмом тимчасового зупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

27 лютого Рада ЄС прийняла механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. 10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.