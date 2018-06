Переговори у ЄС щодо "безвізу" для України завершилися успішно

Про це у вівторок у Брюсселі після завершення переговорів власному кореспонденту УНІАН повідомили в місії України при Європейському Союзі.

«Рада ЄС, Європейський парламент та Європейська комісія досягли рішення щодо надання Україні безвізового режиму. У четвер це рішення буде підтверджено на Комітеті постійних представників країн-членів ЄС (COREPER)», - повідомили в місії.

Як додав в своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, вже 2 березня посли ЄС схвалять візову лібералізацію для України, а другий тур затвердження відбудеться, ймовірно, вже в травні.

