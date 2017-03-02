В ЄС погодили продовження санкцій проти "Януковича і Ко" ще на рік

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні в Раді ЄС за результатами засідання. "Рішення ухвалено стосовно 15 осіб", - повідомили в Раді. Завтра це рішення буде затверджено Радою ЄС з оприлюдненням в Офіційному журналі у суботу.

Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені рік тому.

Читайте також"Повернути Януковича": у Манафорта придумали "мирний" план для України

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та екс-депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.

Екс-депутат Юрій Іванющенко зі списку виключений.

Читайте такожЯнукович заперечує, що віддавав наказ про силовий розгін Майдану: "за цим стоять Клюєв і Льовочкін"

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Іванющенка. Луценко зауважив, що це відбулося перед ухваленням рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників.

У Верховному суді України 1 березня заявили, що «не приймали рішення про закриття кримінального провадження щодо Іванющенка, а тому поширена з цього питання інформація не відповідає дійсності».

Пізніше в Українському бюро Інтерполу повідомили, що поки не отримали офіційного рішення суду щодо закриття кримінальних проваджень проти Іванющенка.