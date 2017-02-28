ВСУ закрив усі справи проти Іванющенка без сповіщення прокуратури - Луценко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Сьогодні дізнався, що Верховний суд без повідомлення прокуратури прийняв рішення закрити всі справи по Іванющенку. І це зроблено саме перед продовженням санкцій ЄС щодо арештованих активів Януковича і К. У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якнайшвидше змінити склад ВСУ», - написав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Іванющенко входить до числа осіб, стосовно яких Європейський Союз ввів санкції.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та екс-депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко, екс-депутат Юрій Іванющенко.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені рік тому.

Посли ЄС 2 березня ухвалять рішення про продовження санкцій проти Януковича і його соратників.