У Феофанії проходить затримання голови ДФС Насірова - нардеп

Про це повідомляє народний депутат від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз в Феофанії НАБУ затримує Насірова. Йому закидають реструктуризацію для Онищенкв", - написав він на Facebook.

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Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні Національне антикорупційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі.

Обшуки проводяться за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Наразі Насіров перебуває у відомчій лікарні «Феофанія», куди до нього приїхали детективи НАБУ та прокурор САП. Те, що Насіров перебуває у палаті, підтверджують адвокати голови ДФС, присутні на місці подій.