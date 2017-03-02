Правоохоронці НАБУ та САП провели серію обшуків у Фіскальній службі

Про це з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Дійсно, сьогодні проводяться певні процесуальні дії, але до їх завершення ніяких коментарів та витоків інформації надавится не буде. Я заборонив усім працівникам розголошувати будь-яку інформацію до завершення усіх необхідних заходів. Деталі будуть оприлюднені згодом", - опублікував журналіст відповідь Холодницького на відповідний запит.

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Як повідомляє Радіо Свобода, обшуки проводяться за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Наразі Насіров перебуває у відомчій лікарні «Феофанія», куди до нього приїхали детективи НАБУ та прокурор САП. Те, що Насіров перебуває у палаті, підтверджують адвокати голови ДФС, присутні на місці подій.

За даними видання, у НАБУ та САП уже підготували підозру Насірову за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Наразі невідомо, чи вона вже підписана. Працівники НАБУ не коментують, чи мають намір вручити підозру Насірову у Феофанії та чи мають намір затримувати його.

Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

Телефон голови ДФС вимкнений. Ні його прес-секретар, ні працівники інформаційного департаменту ДФС не коментують ситуацію.

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За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам з орбіти колишнього депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.