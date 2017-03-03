Кабмін відсторонив голову ДФС Насірова на час проведення розслідування НАБУ

Кабінет міністрів України відсторонив від виконання обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова на час проведення розслідування Національного антикорупційного бюро України.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

На час проведення слідства Кабмін поклав обов'язки голови ДФС на нинішнього заступника керівника ДФС Мирослава Продана.

«Вчора Національне антикорупційне бюро, яке займається розслідуванням корупції у найвищих ешелонах влади, вручило підозру Роману Насірову. Я вважаю, що ми маємо відсторонити на час ведення слідства Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС. Це в першу чергу в інтересах самого Насірова, для того щоб слідство проходило максимально об'єктивно», - зазначив глава Мінфіну Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після серії обшуків, проведених працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ДФС, детективи Бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили у лікарні, де він перебуває під охороною. САП має намір клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.