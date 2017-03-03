У мережі з'явилося відео, як Насірову у палаті зачитують підозру

Спроба затримання відбувалась у столичній лікарні "Феофанія". Адвокат Денис Фетісов виклав на своїй сторінці у Facebook відео, на якому видно, як детективи проходять до кімнати та зачитують підозру.

"Непритомному Насірову в палаті зачитують підозру", - йдеться в підписі до відео.

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Нагадаємо, у четвер, 2 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після кількох годин спроб все-таки потрапили до палати Насірова у лікарні "Феофанія" та зачитали йому повідомлення про підозру.

Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели до реанімації з діагнозом інфаркт міокарда.

Згодом у САП заявили, що будуть вимагати відсторонення голови ДФС від посади.