У НАБУ пояснили, що незаконного у діях Насірова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив на прес-конференції.

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"Що стосується збитків, сама по собі відстрочка, такий механізм існує. Але такий механізм законний за наявності певних підстав. А в даному випадку відстрочка застосовувалась незаконно, оскільки підприємства взагалі не платили. А рішення про відстрочку приймалося за умові, що буде сплачено частину платежів. Платежі не сплачувалися і повторно приймалось рішення про відстрочку. А в деяких випадках клопотання суб'єкта господарювання про відстрочку ще не надходило, а рішення про відстрочку вже приймалося", - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Керівник САП Назар Холодницький заявляв, що Насіров планував виїхати за кордон, тому 2 березня було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. За словами голови САП, «як тільки розпочалися слідчі дії, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії».

За даними слідства, голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок цього державі завдано збитків на суму близько 2 млрд грн.

За словами Холодницького, САП клопотатиме в суді про обрання Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вимагатиме його відсторонення від посади.

Сьогодні, 3 березня, Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби. Наразі голова ДФС перебуває під охороною у лікарні.