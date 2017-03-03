Прокурор Матіос відмовився пояснювати свій візит до Насірова через "святу п'ятницю"

Під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал «112 Україна», Матіос не повідомив, кого саме провідував у лікарні.

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«Я вам не надам смажених сенсацій… дорогі мої люди і всі, для кого ви це стрімите. Лікарня – це територія смутку. Я прийшов до хворої людини. Я не маю права говорити, до кого я прийшов, чому я прийшов і говорити діагноз. Якщо у вас є Бог у серці, то згадайте, що сьогодні свята п’ятниця. До побачення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Насірова Олександр Мірошник повідомив, що його підзахисного прооперували. При цьому Мірошник зауважив, що хвороба у Насірова була раніше, і вона не пов'язана з кримінальним переслідуванням.

***2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили у лікарні, де він перебуває під охороною.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

Сьогодні Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Уряд поклав виконання обов'язків голови ДФС на нинішнього заступника керівника служби Мирослава Продана.