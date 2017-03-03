Насіров вже говорить після наркозу – ЗМІ

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вже відходить від наркозу після операції. Про це повідомляє «112 Україна».

Видання зазначає, що підозрюваний у зловживання службовим становищем Насіров вже говорить.

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Під будівлею корпусу чергують співробітники НАБУ.

Раніше повідомлялось, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якому напередодні детективи НАБУ вручили підозру в рамках кримінального провадження і який перебуває у кардіологічному відділенні відомчої лікарні "Феофанія", наразі перебуває "у медикаментозному сні", йому зробили операцію.