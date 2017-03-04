ЄС оприлюднив рішення щодо санкцій проти "Януковича і Ко": Іванющенка виключили зі списку

Санкції продовжено ще на один рік проти 15 осіб, у тому числі екс-президента Януковича.

Колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка виключили зі списку, вказано в оприлюдненому рішенні ЄС.

Як повідомляв УНІАН, рішення щодо продовження санкцій проти колишніх українських високопосадовців 2 березня ухвалив Комітет постійних представників країн-членів ЄС, 3 березня рішення затвердила Рада ЄС.

Зокрема, санкції у вигляді заморожування активів через підозру у розкраданні державного майна України або перевищення службових повноважень, що призвело до втрати бюджетних коштів, запроваджені, окрім Януковича, проти екс-прем'єр Миколи Азарова та його сина Олексія, колишнього глави МВС Віталія Захарченка, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, екс-міністра юстиції Олени Лукаш, екс-глави АП Андрія Клюєва та народного депутата Сергія Клюєва, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-міністра освіти Дмитра Табачника, олігарха Сергія Курченка.

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*** 28 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження проти Іванющенка.

Водночас у Верховному суді 1 березня заявили, що не приймали рішення про закриття кримінального провадження щодо Іванющенка.