Насірову можуть оголосити ще одну підозру, цього разу у справі про "лондонські квартири" - журналіст

Якщо спливе відведений законом 72-годинний строк для обрання запобіжного заходу для Романа Насірова, йому можуть оголосити нову підозру - цього разу у справі про "лондонські квартири" керівника ДФС. Про це розказав журналіст Сергій Щербина, передає Еспресо.TV.

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Журналіст повідомив, що за його даними, прокурори САП будуть вимагати взяття підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 2 мільярди гривень. У свою чергу адвокати наполягатимуть на застави в 3-5 мільйони гривень.

За словами журналіста, наразі тактика захисту полягає у затягуванні часу. Водночас, якщо час, необхідний для обрання запобіжного заходу, сплине, співробітники НАБУ можуть повідомити Насірову нову підозру, щоб отримати додаткові 72 години.

Нагадаємо, в 2015 році стало відомо про дві незадекларовані квартири Насірова в Лондоні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насірова доставили до зали суду із клініки «Феофанія».

Глава ДФС підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. 3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але після обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска лікарі не підтвердили попередній діагноз.