У Насірова гіпертонія, але невідкладної допомоги він не потребує – висновок інституту кардіології

Кардіологи діагностували у глави ДФС Романа Насірова гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Про це йдеться в уточненому висновку щодо стану здоров'я Насірова Інституту кардіології імені Стражеска, наданому після отримання медичної документації з лікарні Феофанії. Документ отримала "Українська правда".

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У висновку зазначалося, що станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.

"Гіпертонічна хвороба ІІ стадії, 3 ступеня, високого ризику. Гіпертензивний криз від 02.03.2017. Серцева недостатність І стадії. КВГ (від 03.03.2017). Метаболічний синдром. Порушення толерантності до вуглеводів", - діагностовано в глави ДФС.

При стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах.

Як повідомляв УНІАН, у суботу Насірова доставили в зал суду на ношах. Він перебував у металевій клітці, біля нього чергували лікарі «швидкої» допомоги. Багато людей, включаючи журналістів, не змогли потрапити до зали суду через відсутність місць.

Насіров підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів усунув Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. 3 березня захисники заявляли, що Насирова в лікарні «Феофанія» прооперували. В суботу його з "Феофанії" перевезли в Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доставили в іншу медустанову для підтвердження або спростування діагнозу. Увечері Насірова вивезли з Інституту кардіології.