Клімкін 7 березня у Вашингтоні зустрінеться з держсекретарем США Тіллерсоном
16:49, 06 березня 2017Політика
181 0
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 6-7 березня перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом, в рамках якого заплановані зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, представниками адміністрації та Конгресу США.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 6-7 березня перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, метою візиту Клімкіна є надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогу між Україною і США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства як у контексті відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні.
Читайте такожКлімкін пояснив головну мету позову проти Росії в суді ООН
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Порошенко обговорив з держсекретарем США протидію російській агресії і стратегічне партнерство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter