Клімкін 7 березня у Вашингтоні зустрінеться з держсекретарем США Тіллерсоном

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, метою візиту Клімкіна є надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогу між Україною і США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства як у контексті відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно Порошенко обговорив з держсекретарем США протидію російській агресії і стратегічне партнерство.