Порошенко обговорив з держсекретарем США протидію російській агресії і стратегічне партнерство

Глава держави привітав Рекса Тіллерсона з призначенням на посаду та побажав успіхів у виконанні відповідальної зовнішньополітичної місії, повідомляє прес-служба президента України.

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Порошенко поінформував Держсекретаря США щодо останньої ескалації ситуації на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленностей.

Зі свого боку, Держсекретар США проінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні та наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

Під час розмови йшлося про протидію триваючій російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, в тому числі з допомогою політики санкцій.

Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон окреслили коло питань, які потребують нагальної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Президент України запросив Рекса Тіллерсона відвідати з візитом Україну.