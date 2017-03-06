ЗСУ удосконалять ведення бойових дій для запобігання жертвам серед цивільних – Полторак

Про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером, повідомили в прес-службі Міноборони.

«Збройні сили України є відкритими для дискусії, конструктивної критики і готові вдосконалювати процеси планування і ведення бойових дій, щоби уникнути втрат серед мирного населення. Дотримання Збройними силами України права збройних конфліктів перебуває під постійним контролем», — підкреслив він.

За словами міністра оборони, проводяться регулярні тренінги особового складу з питань дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права при плануванні та застосуванні військ у збройних конфліктах. Особлива увага приділяється підготовці представників Військової служби правопорядку, юридичних служб всіх рівнів, сержантського складу, підрозділів цивільно-військового співробітництва, військових медиків, журналістів, капеланів тощо.

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До цих заходів залучається особовий склад підрозділів, які виводяться із районів безпосереднього проведення антитерористичної операції на відновлення, а також тих, які плануються до направлення в район проведення АТО.

Також Полторак повідомив про відкриття найближчим часом у Національному університеті оборони України спеціалізованого класу, де на постійній основі слухачі вивчатимуть норми та принципи міжнародного гуманітарного права.

Крім того, міністр зазначив, що наразі розробляються зміни до бойового статуту Сухопутних військ ЗСУ щодо врегулювання військової присутності у межах або в безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури.

«Саме представники Збройних сил України вели переговори і забезпечували безпеку персоналу, який здійснював відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції після припинення її роботи внаслідок обстрілів», — наголосив Полторак.

Під час зустрічі міністр також подякував за всебічну підтримку, яку Міжнародний комітет Червоного Хреста надає мирному населенню, постраждалому в результаті конфлікту на сході України.