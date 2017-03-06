В Україну з візитом прибув президент Червоного Хреста Петер Маурер
В Україну з візитом прибув президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер.
Про це повідомляється в його мікроблозі у Twitter.
«Прибув до України з візитом. Впродовж близько трьох років люди на Сході живуть на межі війни, і воєнні дії знову на підйомі», - зауважив він.
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Як повідомляв УНІАН, у січні під час зустрічі у швейцарському Давосі президент України Петро Порошенко закликав президента МКЧХ сприяти звільненню українських заручників на Донбасі, у Криму та в тюрмах Росії.
Тоді ж вони домовилися про візит Маурера до України найближчим часом.
Arrived in #Ukraine for a visit. For nearly three years, people in the east have lived in the shadow of war, & hostilities again on the rise pic.twitter.com/Zh9SHTj7MR— Peter Maurer (@PMaurerICRC) March 6, 2017