В Україну з візитом прибув президент Червоного Хреста Петер Маурер

Про це повідомляється в його мікроблозі у Twitter.

«Прибув до України з візитом. Впродовж близько трьох років люди на Сході живуть на межі війни, і воєнні дії знову на підйомі», - зауважив він.

Читайте такожМіжнародний Червоний Хрест готовий виступити посередником при обміні полоненими на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, у січні під час зустрічі у швейцарському Давосі президент України Петро Порошенко закликав президента МКЧХ сприяти звільненню українських заручників на Донбасі, у Криму та в тюрмах Росії.

Тоді ж вони домовилися про візит Маурера до України найближчим часом.

Arrived in #Ukraine for a visit. For nearly three years, people in the east have lived in the shadow of war, & hostilities again on the rise pic.twitter.com/Zh9SHTj7MR