Полтавська облрада ухвалила звернення про підтримку блокади торгівлі з терористами

Розгляд відповідного питання у Полтавській облраді ініціював керівник фракції УКРОП Сергій Соловей.

Загалом за звернення проголосували 52 депутати із 70 присутніх.

"Я переконаний, що наразі не можна стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес. Тому наш обов’язок – припинити торговельно-економічні відносини з ворогом. Сьогоднішнє голосування яскраво засвідчило позицію депутатського корпусу та всієї громади Полтавщини", - заявив Соловей.

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В ухваленому документі зазначається: «Нині очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», підконтрольні Кремлю, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через контрабандні канали потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, ліки тощо). Крім того, через лінію розмежування в Україну постачаються та реалізовуються нафтопродукти, вугілля, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені».

Відтак Полтавська обласна рада вимагає:

- на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України;

- провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України;

- встановити мораторій на ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

- припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.