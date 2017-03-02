Організатори блокади на Донбасі заявили про перехід до "другого етапу" - будуть перекривати автошляхи

Вони починають блокувати автомобільні дороги, заявив в ефірі Громадського радіо Сергій Акимович, начальник Штабу економічної блокади "ЛНР" та "ДНР".

"Після того, як ми заблокували практично весь залізничний трафік, ми переходимо до другого етапу — починаємо блокувати автомобільні дороги, якими так само провозиться контрабанда", - зазначив він.

Читайте такожАваков просить повноважень для зняття блокади окупованого Донбасу

На сьогодні, за словами Акимовича, у них вже є 4 блоки, вони мобільні, не постійні, тому що вони мають бути якомога ближче до лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни.