Насіров має громадянство Угорщини та Великої Британії - САП

Про це сьогодні під час судового засідання в Солом'янському районному суді Києва, який обирає Насірову запобіжний захід, заявив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Щойно перед судовим засіданням було отримано інформацію, що у пана Насірова є ще два громадянства. Одне – Великої Британії, яке було отримано в 2013 році, інше – громадянина Угорщини", - сказав Симків, назвавши при цьому номер британського паспорту.

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На сторінці НАБУ в Facebook повідомляється, що Насіров є власником британського паспорта з травня 2012 року.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Насірову було оголошено повідомлення про підозру 2 березня. Однак суд не зміг обрати йому запобіжний захід протягом 4-5 березня, і термін затримання Насірова сплинув після 23.00 5 березня.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.