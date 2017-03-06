Порошенко заявив, що його не інформували про оголошення підозри Насірову

Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура. Про це Порошенко заявив під час зустрічі з Президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Мауэром, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами президента, підтвердженням його слів є те, що його не поінформували про вручення підозри усуненому голові ДФС Роману Насірову.

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"Я думаю, що це дуже яскравий приклад: перше - що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура, друге - яскравим доказом того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна. На сьогоднішній день оголошення про підозру одному з керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми домагалися створюючи незалежну інфраструктуру", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Насірову було оголошено повідомлення про підозру 2 березня. Однак суд не зміг обрати йому запобіжний захід протягом 4-5 березня, і термін затримання Насірова сплинув після 23.00 5 березня. 3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.